فالفيردي قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يصبح أكثر خطورة حين يكون جريحا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، الأحد، على ملعب كامب نو، حذّر مدرب برشلونة الإسباني إيرنستو فالفيردي من خطورة الغريم ريال مدريد خاصة عندما يكون النادي الملكي منكسرا بعد التخبطات التي عاشها منذ مطلع الموسم الحالي.

جاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبيل لقاء القمة الذي يجمع الغريمين برشلونة وريال مدريد ضمن مباريات المرحلة العاشرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال فالفيردي إن مباراة الكلاسيكو لطالما أخذت شكلا وطابعا مختلفا من ناحية الخطط والتدريبات وحتى العواطف التي تتخلل اللقاء، مؤكدا أنه يتوقع ظهور قوي لريال مدريد رغم الوضع الذي يعيشه مؤخرا، ومشيرا إلى قوة لاعبي الريال وقوة دفاعاته ولكنه أكد أن ذلك لن يثني فريقه عن تقديم أفضل مستوياته.

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه كلما كان "ريال مدريد جريحاً، كلما زادت خطورته." وأضاف قائلا: " إنه فريق كبير ولديه ما يكفي من المقومات لتجاوز الصعاب. أتوقع خصماً في قمة مستوياته وأفضل حالاته خلال مباراة الكلاسيكو هذه".

وعن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال المدرب الإسباني إن فريقه اتخذ بالفعل خطوة إيجابية أولى عندما أثبت نفسه في اللقاء الأوروبي أمام إنتر ميلان بدون ميسي ويتوقع من اللاعبين المزيد عشية الأحد

وأنهى فالفيردي حديثه بحث جماهير النادي الكاتالوني على تقديم الدعم اللازم كالمعتاد، وأكد أن الفريق أقوى وأكبر بوجود 100 ألف مشجع يملؤون جنبات ملعب كامب نو.

يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني، بعد 9 جولات برصيد 18 نقطة، ويحل ريال مدريد في المركز السابع بـ14 نقطة.