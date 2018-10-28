خماسية أخرى في الكلاسيكو.. برشلونة يعمق جراح ريال مدريد في "كامب نو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف وحيد، لتكون هذه أثقل هزيمة للريال في الكلاسيكو منذ الخماسية النظيفة التي تلقاها عام 2010.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو" تقدم برشلونة الذي افتقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عند الدقيقة 11 عبر البرازيلي فيلبي كوتينيو، قبل أن يضيف الأوروغوياني لويس سواريز، الهدف الثاني عند الدقيقة 30.

وعند الدقيقة 75 سجل سواريز الهدف الثالث، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الرابع عند الدقيقة 83، ويسجل التشيلي أرتورو فيدال الهدف الخامس عند الدقيقة 87، في حين سجل مارسيلو هدف الريال الوحيد عند الدقيقة 50.

وبهذا الفوز وصل برشلونة إلى نقطته رقم 21 في الصدارة، في حين تجمد رصيد الريال عند النقطة 14 في المركز التاسع، وهو الأمر الذي قد يعجل برحيل مردبه الإسباني، جولين لوبتيغي.