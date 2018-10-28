الدوري الإنجليزي.. انتعاش لمانشستر يونايتد وثبات لتشيلسي وتعثر لأرسنال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في اليوم الثاني من أحداث الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل فوز هام على ضيفه إيفرتون بهدفين لواحد، فيما أوقف كريستال بالاس سلسلة انتصارات أرسنال المتوالية والتي وصلت لـ10 في كافة المسابقات عندما فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما، أما النادي اللندني الآخر تشيلسي فقد خطف العلامة الكاملة من أنياب صاحب الأرض بيرنلي وسجل 4 أهداف نظيفة في شباك الأخير.

ففي أولد ترافورد تقدم بول بوغبا بهدف السبق عند الدقيقة 27 لليونايتد قبل أن يضاعف أنتوني مارسيال النتيجة للشياطين الحمر عند الدقيقة 49، ويقلص غيلفي سيغوردسون الفارق للضيوف بإحرازه هدفا من علامة الجزاء عند الدقيقة 77، ليرفع يونايتد رصيده الى النقطة 17 في المركز الثامن متقدما على إيفرتون تاسع الترتيب بنقطتين.

وعلى ملعب كريستال بالاس تمكن أصحاب الأرض من الوصول لشباك أرسنال أولا جاء ذلك مطلع الشوط الثاني بواسطة لوكا ميليفوجيفيتش من ركلة جزاء، قبل أن يعدل غرانيت تشاكا النتيجة لـ"الغانرز" في الدقيقة 51، وبعدها بخمس دقائق ضاعف بيير إيميريك أوباميانغ النتيجة للضيوف بإحرازه هدفا ثانيا لأرسنال، إلى أن عدل ميليفوجيفيتش النتيجة مسجلا هدف التعادل من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 83.

وبهذا يصبح في جعبة كريستال بالاس 8 نقاط في المركز 14 في حين وصل أرسنال إلى النقطة رقم 22 في المركز الرابع مؤقتا بانتظار ختام لقاءات الجولة الإثنين والتي تجمع مانشستر سيتي مع توتنهام.

أما تشيلسي فتألق رغم غياب نجمه إيدين هازارد بداعي الإصابة وسجل رباعية في شباك مضيفه بيرنلي، وتناوب على تسجيل الأهداف كل من ألفارو موراتا الذي قاد هجوم البلوز الأحد في الدقيقة 22 وروس باركلي في الدقيقة 57 وويليان دا سيلفا في الدقيقة 62 وروبن تشيك في الوقت القاتل، ليرفع تشيلسي حصيلته من النقاط إلى 24 نقطة في المركز الثاني مؤقتا فيما بيرنلي يقبع في المركز 15 بـ8 نقاط.