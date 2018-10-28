كل ما نعرفه حتى الآن عن سقوط مروحية مالك نادي ليستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما زال الغموض يكتنف تفاصيل حادثة تحطم مروحية مالك نادي ليستر سيتي الملياردير التايلاندي فيشاي سريفادانابرابا، إذ لم يكشف الموقع الرسمي للنادي أو شرطة مدينة ليستر بعد هُوية الركاب الذين كانوا على متن المروحية عند إقلاعها عقب المباراة التي انتهت بتعادل صاحب الأرض ليستر سيتي مع ويستهام يونايتد بهدف لكل طرف عشية السبت.

وقال الناطق الإعلامي باسم نادي ليستر سيتي إن النادي يتعاون مع شرطة ليستر وفرق الإسعاف والإنقاذ من أجل التعامل مع تلك الحادثة التي وقعت في ملعب "كينغ باور" التابع للنادي، السبت عقب المباراة، مؤكدا أنهم سينشرون معلومات أكثر حول الحادثة في بيان رسمي عندما يحصلون على كافة التفاصيل.

بدورها، أكدت شرطة مدينة ليستر في أكثر من بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الحادثة وقعت في موقف السيارات القريب من ملعب النادي عند حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء السبت عقب انتهاء اللقاء، وأضافت في بيان لاحق بأن فرق الطوارئ متواجدة في ملعب كينغ باور حيث ستقوم الشرطة بالتحريات اللازمة لمعرفة الملابسات حول القضية.

وفي بيانها الأخير أظهرت شرطة مدينة ليستر تفهمها لرغبة الناس في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتحطم المروحية، لكنها إلى الآن تتعاون مع وكالات مختلفة لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء الحادثة المشؤومة قبل أن تتمكن من نشرها للناس عامة وللصحافة طالبة من الجماهير التحلي بمزيد من الصبر والتفهم.

من جانبها، ذكرت صحف بريطانيا أن مالك النادي كان على متن الطائرة، في حين أظهرت صور نشرتها بعض القنوات البريطانية، صعود فيتشاي إلى المروحية المنكوبة، دون أن تصدر معلومات رسمية بهذا الصدد حتى اللحظة.