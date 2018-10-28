تركي آل الشيخ يعلن بيع جميع تذاكر WWE خلال 3 ساعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عن بيع جميع تذاكر مباريات المصارعة الحرة، WWE والمزمع إقامتها في السعودية في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بعد 3 ساعات على طرحها.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، السبت: " في أقل من 3 ساعات تم بيع تذاكر wwe بالكامل".

وتستضيف المملكة بطولة المصارعة الحرة الأشهر حول العالم، في الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بمشاركة نخبة من المصارعين العالميين.

يذكر أن السعودية كانت قد استضافت منافسات "أعظم رويال رامبل"، في إبريل/نيسان الماضي، في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، في جدة.