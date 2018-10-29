غوارديولا قبل مواجهة توتنهام: لقاءات الكبار قد تحدد الفائز بالدوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبيل لقاء فريقه عشية الإثنين بتوتنهام هوتسبرز في ختام المرحلة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، إن لقاءات القمة بين كبار الأندية ستحدد بشكل كبير هوية الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الموسم الحالي.

وأكد غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل توجه السيتي لملاقاة السبرز في ملعب ويمبلي، إن المنافسة هذا الموسم محتدمة وفارق النقاط بين فرق الصدارة قليل، لذا فاللقاءات المباشرة بينها ستحسم وتحدد بشكل كبير هوية الفائز بلقب البريميرليغ في مايو/أيار القادم.

وشدد غواديولا على ضرورة كسب النقاط في هكذا مباريات وعدم التهاون خاصة أمام المنافسين الأوائل مؤكدا أن الحفاظ على اللقب سيكون صعبا، وأن على لاعبيه التركيز على أدائهم خلال المباريات وليس في النتيجة نفسها خاصة في النصف الأول من الموسم، لأن النتائج الإيجابية تتبع تلقائيا الأداء الجيد.

ويقبع السيتي في المركز الثالث مؤقتا برصيد 23 نقطة متقدما على توتنهام بنقطتين فقط.، وقد يعاود الفريق السماوي احتلاله الصدارة (بفارق الأهداف عن ليفربول) في حال كسب النقاط الثلاثة في ويمبلي