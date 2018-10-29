بعد أنباء ربطته بتدريب بيراميدز.. النادي المصري يرفض استقالة حسام حسن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، استقالة الجهاز الفني بقيادة اللاعب السابق، حسام حسن، والذي ربطته عدة وسائل إعلامية مصرية بالانتقال لتدريب نادي بيراميدز.

ونشر النادي المصري بيانا، الإثنين، أعرب فيه عن رفضه استقالة الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، وأشار إلى أن مجلس إدارته سيبذل ما بوسعه لإقناع الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة والاستمرار بقيادة الفريق.

وكانت قد ربطت تقارير إعلامية عدة، حسام حسن بالانتقال لتدريب نادي بيراميدز، الذي أسسه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، قبل أشهر قليلة.

يذكر أن حسام حسن، يعد من أبرز نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ، والهداف التاريخي للمنتخب المصري، كما أنه لعب بصفوف الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك.