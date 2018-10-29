دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج اللاعب الإسرائيلي بيتر بالشيك بالميدالية الذهبية، خلال مشاركته في بطولة أبوظبي للجودو، الإثنين، وذلك بعد يوم من فوز مواطنه ساغي موكي، بذهبية أخرى في نفس البطولة.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تغنت فيها بإنجاز بالشيك وكتبت: "للمرة الثانية في يومين: عزف النشيد الوطني الاسرائيلي "هاتكفاه" (الأمل) في أبو ظبي، هذا بعد فوز الاسرائيلي بيتر بالشيك اليوم على الميدالية الذهبية في بطولة ابو ظبي للجودو".

بدوره، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، تغريدة عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع قال فيها: "أتأثر كثيرا لسماع نشيدنا الوطني "هاتكفا" يعزف في أبوظبي للمرة الثانية خلال يوم واحد بعد أن حقق لاعب الجودو الإسرائيلي بيتر بالتشيك انتصارا عظيما في بطولة الغراند سلام. شكرا لك يا بيتر, جميع المواطنين الإسرائيليين يفتخرون بك كثيرا!".

يذكر أن موكي قد حقق ميدالية ذهبية، الأحد، كانت الأولى لإسرائيل في بطولة الجودو التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.