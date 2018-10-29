السعودية وقطر تبلغان كأس العالم للشباب 2019 في بولندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب السعودي للشباب بطولة كأس العالم والمزمع إقامتها في بولندا عام 2019، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضرب موعدا مع اليابان في نصف نهائي كأس آسيا، ويكون ثاني منتخب عربي يبلغ المونديال عن قارة آسيا بعد قطر.

وتغلب الأخضر على أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كاس آسيا، إذ سجل أهداف السعودية كل من تركي العمار وفراس البريكان وسعود عبد الحميد، في حين سجل هدف أستراليا الوحيد ناثانيل أتكينسون.

وبهذا الفوز ضرب المنتخب السعودي موعدا مع نظيره الياباني في نصف نهائي البطولة، وبلغ المونديال رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية وقطر، التي كانت قد فازت على تايلاند بسباعية مقابل ثلاثة أهداف، الأحد.

يذكر أن هذه هي المرة التاسعة التي تبلغ بها السعودية بطولة كاس العالم للشباب، وقد كان أبرز إنجاز للأخضر في المونديال الوصول إلى دور الـ16. في نسختي 2011 و2017.