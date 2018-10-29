صلاح ينعى ضحايا تحطم طائرة مالك ليستر سيتي: يوم حزين لكرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "يوم حزين حقا لكرة القدم".. بهذه الكلمات نعى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ضحايا حداث تحطم طائرة مالك فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وجاء نعي صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين، قائلا: "صلواتي مع العائلة والأصدقاء لأولئك الذين توفوا بشكل مأساوي".

وأعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن مقتل مالكه، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، إثر تحطم مروحيته بعد لقاء الفريق أمام وست هام يونايتد، السبت، في محيط ملعب "كينغ باور".

ونشر النادي بيانا نعى فيه مالكه، عبر موقع "تويتر"، وأكد فيه أنه لقي حتفه رفقة الأشخاص الـ4 الذين كانوا برفقته على متن المروحية، مؤكدا أنه لم ينجُ أحد ممن كانوا على متن المروحية من هذه الحادثة.

وكشف فريق "الثعالب" عن تأجيل مباراته القادمة أمام ساوثهامبتون، في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ولقاء الفريق الرديف أمام نادي فينورد الهولندي في كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفُجعت الأوساط الكروية الإنجليزية، مساء السبت، بنبأ تحطم الطائرة، بعد سقوطها في موقف خاص بالسيارات بمحيط ملعب النادي بأعقاب مباراة وست هام يونايتد، دون أن يكشف مصير مالك النادي حتى مساء الأحد.

يذكر أن الرجل التايلاندي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ60 عاما، كان قد اشترى ليستر عام 2010، وعاش مع "الثعالب" الفترة الذهبية في تاريخهم، بعد أن حقق النادي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.