قبل عمليته بيوم.. عمر عبد الرحمن يوجه رسالة للجماهير فما هي؟

نشر الثلاثاء ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه النجم الإماراتي لنادي الهلال السعودي، عمر عبد الرحمن، رسالة للجماهير الإماراتية والسعودية، قبل إجرائه عملية جراحية بيوم، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا.

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو لـ"عموري"، طالب فيه الجماهير بالدعاء له قبل العملية، ووجه شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وإدارة نادي الهلال.

وأصيب عمر عبد الرحمن خلال مباراة فريقه مع الشباب في 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بقطع في الرباط الصليبي وغادر الملعب باكيا.

يذكر أن عمر عبد الرحمن انتقل إلى صفوف "الزعيم" السعودي قادما من العين الإماراتي في أغلى صفقة إعارة بتاريخ دول الخليج، ودق بلغت قيمتها 60 مليون ريال سعودي، وفقا لوسائل إعلام سعودية وإماراتية.