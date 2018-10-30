بينهم رياض محرز ومحمد صلاح.. كيف نعى نجوم كرة القدم مالك ليستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما زال العالم يعيش فاجعة وفاة مالك ليستر سيتي فيتشاي سريفادانابرابا والأشخاص الأربعة الذين كانوا برفقته ولقوا حتفهم إثر تحطم مروحية الملياردير التايلاندي ليلة السبت عقب تعادل فريقه أمام ويستهام يونايتد بهدف لكل طرف.

وبعد الإعلان الرسمي عن وفاة الملياردير التايلندي، نعت الأوساط الرياضية ولاعبو الأندية المختلفة مالك ليستر بكلمات مؤثرة عبر المواقع الرسمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطين الضوء على الصفات الجميلة التي كان يتحلى بها فيتشاي ومعربين عن حزنهم الشديد لوفاته ووفاة من كانوا معه.

ونعى لاعبو ليستر سيتي مالك النادي عبر حساباتهم الشخصية إذ كتب الحارس كاسبر شمايكل على تويتر قائلا إن فيتشاي غير شكل اللعبة إلى الأبد وأعطى الأمل لكل الرياضيين حول العالم بأن لا مستحيل في هذه الحياة، وأكد المدافع الإنجليزي هاري ماغواير أن الكلمات تعجز عن تعبير ما يشعر به وانه لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمه له فيتشاي سواء مع ليستر أو حتى مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وقال زميله في النادي بن تشلويل إن المالك الراحل كان من أفضل الأشخاص الذين قابلهم في حياته مضيفا أنه قام بلم شمل الفريق ومؤكدا على تماسك ووحدة الفريق حتى بعد رحيل فيتشاي تخليدا لذكراه فيما كتب مهاجم الفريق جيمي فاردي في رثاء مالك النادي قائلا إنه كان شخصا رائعا بقلب كبير وهو روح فريق ليستر.

أما النجم المصري، محمد صلاح فعبر عن حزنه في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وقال فيها: "إنه بالفعل ليوم حزين في عالم كرة القدم".

وقال نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز عبر صفحته على موقع انستغرام إنه لن ينسى فيتشاي أبدا فهو من أطيب الشخصيات التي عرفها في حياته.

فيما قدمت عديد الأندية تعازيها للنادي ولعائلة فيتشاي ومحبيه منها أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزية وباير ليفركوزن الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وغيرها.