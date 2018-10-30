أول ضحايا "كلاسيكو الخمسة".. ريال مدريد يقيل لوبتيغي ويعين سولاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقال ريال مدريد مدربه الإسباني، جولين لوبتيغي، من منصبه كمدرب للنادي الملكي، وعين الأرجنتيني سانتياغو سولاري، خلفا له.

فبعد الهزيمة الثقيلة في الكلاسيكو أمام برشلونة، بخماسية مقابل هدف وحيد الأحد، كان لوبتيغي أول ضحايا هذا السقوط المدوي، كما كان متوقعا.

ورغم العمل المميز الذي قدمه مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2018، إلا أن المدرب الإسباني لم ينجح في الصمود لأكثر من شهرين كمدرب للريال، ليأتي قرار الإقالة قبل نهاية النصف الأول من الموسم.

من جانبه، سيحصل سولاري على فرصة ذهبية، ليكون زيدان آخر ربما، وينقذ الفريق الملكي من المأزق الذي وضع نفسه به، بعد أن احتل المركز التاسع في الدوري.

وذهبت الترشيحات خلال الأيام الماضية نحو تولي الإيطالي أنتونيو كونتي دفة قيادة الريال، لكن بعض الأنباء ذكرت، الإثنين، أن المفاوضات انهارت مع المدرب الإيطالي.

يذكر أن سولاري كان لاعبا في صفوف الريال بين عامي 2000 و2005، بعد أن كان لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد، وأصبح مدربا للفريق الرديف للريال عام 2016.