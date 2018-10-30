سولاري في أول مؤتمر صحفي له كمدرب لريال مدريد: أمتلك مجموعة محاربين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا يعرفه الكثيرون لكنه بكل تأكيد أصبح محط اهتمام الكثير من متابعي كرة القدم، بعد أن أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعيينه مدربا للفريق الأول عقب إقالة المدرب جولين لوبيتيغي من منصب المدير الفني للنادي الملكي، الإثنين.

جاء قرار الاستغناء عن خدمات لوبيتيغي بعد الإخفاقات المتوالية التي مني بها الريال مؤخرا كان آخرها لقاء الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة عندما خسر نادي العاصمة بخماسية مقابل هدف يتيم، ليتم تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الرديف في منصب مدرب الفريق الأول للريال.

وكان سولاري لاعبا في صفوف ريال مدريد بين عامي 2000 و2005 قبل الانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي لثلاثة مواسم ليختم بعدها مسيرته الكروية في الملاعب في قارته الأم "أمريكا الجنوبية"، ومن بعدها يباشر مشواره التدريبي في 2013 ويستلم مهمة تدريب نادي ريال مدريد للشباب ومن ثم الفريق الرديف في 2016 عقب ترقية زين الدين زيدان ليتولى شؤون الفريق الأول في ذلك العام.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء على هامش لقاء ريال مدريد بمضيفه ميليا في كأس ملك إسبانيا قال مدرب ريال الجديد سولاري إن اللاعبين يشعرون بالضيق بعد الأحداث التي عاشوها لكنهم عازمين على قلب النتائج وبدء تحقيق الانتصارات فهم "أبطال ومحاربون".

ورفض سولاري مقارنته بالمدرب الفرنسي الأسبق للفريق، زين الدين زيدان مشيرا إلى أن الأخير في مكانة الخاصة ولا يمكن تعويضه أو مقارنته بأحد.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، أن الفريق سيركز على العمل بجد والتدريبات بشكل يومي وسيقدم ما في جعبته في كل مباراة وهذا ما سيعمل على تحقيقه كمدرب للفريق دون الالتفات إلى ما يقوله الآخرون حول المدة الزمنية التي سيتولى بها قيادة الدفة الفنية للفريق، وأشار إلى أن الأولى بالريال الآن التركيز على لقاء ميليا في الكأس والتعامل مع كل مباراة قادمة على حدا.