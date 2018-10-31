دجوكوفيتش على عرش الصدارة بعد انسحاب نادال بداعي الإصابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انسحب الإسباني رافائيل نادال من بطولة باريس للماسترز، الأربعاء بداعي إصابته في منطقة البطن، ليترك الساحة خالية لمنافسه المباشر الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي سيحتل صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس في التصنيف الجديد الذي سيعلن عنه، الإثنين المقبل.

نادال الذي خطف لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 11 مرة لم يفلح قط في الفوز بدورة باريس، ولسوء طالعه اضطر للانسحاب أمام مواطنه فيرناندو فيرداسكو بعد الإصابة التي تعرض لها في منطقة البطن.

فيما صعد السويسري روجر فيدرر لدور الـ16 بعد انسحاب منافسه هو الآخر ميلوس راونيك لإصابة تعرض لها في المرفق. أما الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي حقق لقب بطولة باريس للماسترز 4 مرات فتمكن بصعوبة من تخطي منافسه البرتغالي جواو سوزا ليصعد لدور الـ16 لملاقاة البوسني دامير دزومهور.

وسواء حقق دجوكوفيتش لقب دورة باريس أم لا فإنه سيعتلي قائمة التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب، الإثنين المقبل.