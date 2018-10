Unbelievably proud of my champion Toscanini Malpic at his first world championship & of how far we’ve come in those 2 years together. This is just the beginning inshallah. 💗 Big thank you to HRH princess Reema bint Bandar, my family & my entire team who made this possible. اللهم لك الحمد والشكر 🙏 وصولنا الى بطولة العالم لتمثيل مملكتنا الحبيبة إنجاز يشرفني. شكرًا لسند سمو الأميرة ريما بنت بندر و عاءلتي الغالية و فريق العمل المجتهد و جوادي البطل تسكانيني 😍