"قنبلة الهالوين العربية" تفجر انتقادات تلاحق بايرن ميونيخ

(CNN)-- يواجه نادي بايرن ميونيخ الأكثر نجاحاً في ألمانيا وابلًا من الانتقادات بعد نشره صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" ضمن الاحتفال بـ"الهالوين".

وفي الصورة، يظهر أحد اللاعبين وهو يرتدي الزي العربي التقليدي ويحمل صندوقًا يشير إلى عبوة ناسفة، مع ملصقات تحذيرية وأسلاك تخرج منه.

وتواصلت قناة CNN مع بايرن ميونيخ للتعليق على الصورة، التي دفعت مستخدمي "تويتر" إلى اتهام الفريق الألماني بـ"العنصرية". فقد نشر البرازيلي مارسيو رافائيل فيريرا دي سوزا، المعروف باسم "رافينيا"، اعتذارًا على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة.

وقال اللاعب البرازيلي: "غالبًا ما يكون عيد الهالوين حدثًا مخيفةً مع أزياء مبالغ فيها، ولم يكن في نيتي أن يغضب أي شخص من خلال إخفاء شعوري أو إيذاء مشاعر الآخرين"، على حد تعبيره.

وسرعان ما حذف النادي الألماني الصورة، ولكن ليس قبل أن يتهم عدد من مستخدمي تويتر فريق البايرن بـ"العنصرية". واستخدموا عبارات قوية من بينها: "على محمل الجد؟... شخص يرتدي زي القنبلة(؟)". وكتب آخر: "هذا مريض... ليس كل القاذفات العربية، يبدو مضحكا بالنسبة لك ولكنك لا تعرف كيف تؤثر على الآخرين".

فيما أشار أحد مستخدمي موقع "تويتر" إلى هجوم عام 2017 على ناد آخر في البوندزليغا الألماني، قائلاً: "تخيل لو أن شخصًا ما كان يرتدي زيًا ألمانيًا عازمًا على تفجير حافلة مليئة باللاعبين الألمان من نجوم كرة القدم. وهو أمر حدث بالفعل منذ 18 شهرًا".

وقبل 3 أشهر فقط، قرر مسعود أوزيل إنهاء مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني بسبب ما وصفه بـ"المعاملة العنصرية" من قبل وسائل الإعلام ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قائلا: "[أنا] لن أعود لألعب لألمانيا... في الوقت الذي أشعر فيه بهذا الشعور العنصرية وعدم الاحترام"، حسب تعبيره.

ويعتبر فريق بايرن ميونيخ القوة المهيمنة على ساحة كرة القدم الألمانية، فقد فاز بـ6 ألقاب متتالية للدوري الألماني، لكنه في هذا الموسم يكمن في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف دورتموند.