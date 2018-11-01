بوفون يعود مجددا إلى دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبيل لقاء باريس سان جيرمان الهام بملاحقه ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ليغ آن، صرح مدرب "بي إس جي"، توماس توخيل، الخميس، بأن العملاق جان لويجي بوفون سيدافع عن عرين النادي الباريسي في اللقائين المقبلين في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا على التوالي.

وسيشارك بوفون في لقاء باريس سان جيرمان أمام ليل، الجمعة، ضمن مباريات الجولة ال 12 للدوري الفرنسي، في مباراة هامة لكلا الطرفين؛ إذ يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري حاليا برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن مطارده ليل صاحب الوصافة.

فيما ستكون ثاني مواجهات "بي إس جي"، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي ضمن مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات، ويأمل الفريق الفرنسي في الاستفادة من خبرات بوفون في هذه البطولة بالتحديد، خاصة وأن ناديه يقبع في المركز الثالث في المجموعة خلف نابولي الثاني بنقطة وليفربول متصدر المجموعة بنقطتين.

ولم يلعب بوفون البالغ من العمر 40 عاما لناديه الفرنسي المنضم إليه حديثا في سوق الانتقالات الأخير منذ العاشر من أكتوبر/تشرين أول الماضي، إذ يقوم المدرب توخيل بعملية المداورة بينه وبين الحارس الآخر الفرنسي ألفونس أريولا.

ومنذ انتقال بوفون من ناديه الأسبق يوفنتوس الإيطالي الذي لعب في صفوفه 17 عاما، شارك الحارس الإيطالي مع ناديه الفرنسي الجديد في 5 مباريات فقط في الدوري، ولم يشارك بعد في دوري الأبطال بسبب إيقافه 3 مباريات بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراته الأخيرة مع يوفنتوس أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي في أبريل/نيسان الماضي، بسبب تعديه على حكم اللقاء آنذاك مايكل أوليفر إثر احتسابه ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع.