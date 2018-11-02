جائزة أكتوبر.. أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي من بين هؤلاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد عشاق منافسات الدوري الإنجليزي، الخميس، الإعلان عن أسماء المرشحين الـ4 لاستلام جائزة أفضل مدرب في البريميرليغ عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيتم الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الفائز الأسبوع المقبل، فيما ضمت القائمة المرشحين التالية أسماؤهم، وهم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وإيدي هوي مدرب بورنموث، وكريس هيوتن، مدرب برايتون آند هوف آلبيون، وماوريزيو ساري مدرب تشيلسي.

وتم اختيار غوارديولا بعد أن حصد فريقه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 7 نقاط، وأوقف ليفربول عن التسجيل لأول مرة هذا الموسم، وتفوق على مضيفه توتنهام.

فيما جاء اختيار مدرب بورنموث إيدي هوي الذي حقق فريقه 3 انتصارات الشهر الماضي، وكان أول ناد يفوز في معقل واتفورد هذا الموسم.

أما كريس هيوتن فسجل فريقه الشهر الماضي 3 انتصارات متوالية لأول مرة في تاريخ برايتون آند هوف آلبيون في البريميرليغ.

ومدرب تشيلسي ساري فواصل فريقه على نفس النهج، ولم يتجرع الهزيمة إلى الآن في الدوري هذا الموسم. وتمكن البلوز من الفوز على ساوثهامبتون وبيرنلي وتعادل في مباراة مثيرة أمام مانشستر يونايتد.

وبإمكان أي شخص المساهمة في عملية التصويت حتى منتصف ليلة الإثنين ال5 من نوفمبر/تشرين ثاني الحالي من خلال الضغط هنا.