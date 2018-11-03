دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نجح النادي الأهلي المصري، مساء الجمعة، في اقتناص فوز ثمين من منافسه الترجي التونسي، في ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الأهلي من الفوز بـ3 أهداف أحرزها وليد سلميان (الأول والثالث) وعمرو السولية (الهدف الثاني)، بينما جاء هدف الترجي بقدم اللاعب يوسف البلايلي.

وشهد اللقاء، الذي استضافه ملعب استاد الجيش بمنطقة برج العرب في محافظة الإسكندرية، تطبيق تقنية الـvar لأول مرة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، إذ تم احتساب ركلتي جزاء للنادي الأهلي أحرزهما "الساحر" وليد سليمان، الذي قاد فريقه الأحمر نحو الانتصار الذي يضمن له نسبيا تحقيق النجمة التاسعة للبطولة المحببة لعشاق ناديه.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي في تونس، الجمعة المقبل، ويسعى الأهلي لتأكيد فوزه بالبطولة، بينما سيكون الترجي متحفزا للظفر بنتيجة إيجابية، خاصة وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جماهيره التونسية، وسيحظى الفائز حينها بالتأهل لكأس العالم للأندية.