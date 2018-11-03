أول مباراة لسولاري في الدوري.. فوز "قاتل" لريال مدريد على بلد الوليد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد فشله في تحقيق الفوز في مبارياته الـ5 الأخيرة في الدوري المحلي، تمكن ريال مدريد من تحقيق العلامة الكاملة في معقله أمام بلد الوليد في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، السبت، وتفوق عليه بهدفين دون رد.

وجاءت المحاولات خجولة من كلا الطرفين خلال أحداث الشوط الأول لينتهي أول شوط للريال تحت قيادة المدرب الجديد، سانتياغو سولاري، بالدوري، بالتعادل السلبي.

وبقيت النتيجة على حالها خلال مجريات الشوط الثاني إلى أن أحرز كيكو أوليفاس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق الـ10 الأخيرة من اللقاء ليتقدم بهدف نظيف لمصلحة الريال، ثم عزز سيرجيو راموس تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بدقيقتين لينتهي اللقاء بتفوق النادي الملكي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة يحتفل مدريد بفوزه الأول في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد سنتياغو سولاري ليتقدم على سلم ترتيب الدوري ويصل للمرتبة الـ6 مؤقتا برصيد 17 نقطة فيما توقف بلد الوليد عند النقطة الـ16 بعد خسارته هذه.

