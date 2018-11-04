تعادل بطعم الهزيمة لليفربول أمام أرسنال.. والسيتي أكبر المستفيدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل ليفربول مع مضيفه أرسنال بهدف لمثله في قمة مباريات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتعثر "الريدز" وفسحوا المجال أمام مانشستر سيتي لانتزاع الصدارة.

فعلى أرضية ملعب "الإمارات"، انتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين، قبل أن يتقدم ليفربول عبر الإنجليزي جيمس ميلنر، عند الدقيقة 61.

واستمر تقدم "الريدز" حتى الدقيقة 82 من عمر المباراة، حين سجل الفرنسي ألكساندر لاكازيت، هدف التعادل لأرسنال، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وبهذا التعادل، واصل ليفربول تصدره لترتيب الـ"بريميرليغ" برصيد 27 نقطة، مقابل 26 للسيتي الذي يمتلك مباراة أمام ساوثهامبتون، الأحد، في حين بقي أرسنال رابعا برصيد 23 نقطة.