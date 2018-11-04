تشيلسي يمضي بثبات وينتزع الوصافة من ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل تشيلسي خطواته بثبات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم إذ لم يخسر إلى الآن في مبارياته الـ11 التي خاضها في الدوري، فحقق 3 تعادلات و8 انتصارات كان آخرها الفوز على كريستال بالاس الأحد بثلاثة أهداف لهدف.

وشهد اللقاء عودة نجم "البلوز" إيدين هازارد من الإصابة إذ كان جليس مقاعد البدلاء في بداية لقاء "ستامفورد بريدج" الذي شهد تقدم أصحاب الأرض أولا بواسطة ألفارو موراتا في الدقيقة 32.

وعدل كريستال بالاس النتيجة في الشوط الثاني عند الدقيقة 53 بواسطة أندروس تاونسيند، وبعد نزول هازارد أرضية الملعب بدقيقتين تمكن البلوز من تسجيل الهدف الثاني عن طريق موراتا أيضا في الدقيقة 65، وعمق بيدرو رودريغز جراح الضيوف بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة خطف تشيلسي مقعد الوصافة من ليفربول الذي تعادل في هذه الجولة أمام أرسنال بهدف لمثله، ليتقدم "أسود غرب لندن" على الريدز بفارق الأهداف برصيد 27 نقطة لكل طرف، فيما يبتعد تشيلسي عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي بفارق نقطتين فقط، أما كريستال بالاس فما زال يحمل في جعبته 8 نقاط من 11 مباراة.