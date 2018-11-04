مانشستر سيتي يقسو على ساوثهامبتون ويغرد وحيدا بالصدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون بسداسية مقابل هدف يتيم ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بصدارة "البرميرليغ" بعد تعثر ليفربول أمام أرسنال، السبت.

وسجل السيتي أهدافه الثلاثة الأولى في أول 18 دقيقة من عمر اللقاء، إذ سجل ويسلي هوديت الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 6 وأضاف بعدها سيرجيو أغويرو الهدف الثاني للسيتي عند الدقيقة 13، ليصل لهدفه الـ150 مع "المواطنين" في الدوري.

وعند الدقيقة 18 ضاعف ديفيد سيلفا النتيجة للنادي السماوي بتسجيله الهدف الثالث، واستطاع "القديسون" تقليص الفارق بتسجيلهم هدف من علامة الجزاء نفذها داني إنجز بنجاح عند الدقيقة 30.

وفي ظل التألق اللافت لرحيم سترلينج خلال المباراة أضاف هذا الأخير الهدفين الرابع والخامس للسيتي في الدقيقتين 47 مع نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 67، واختتم ليروي ساني أهداف السيتي بالهدف السادس في الوقت القاتل من عمر اللقاء.

وانتهت المباراة بنتيجة 6-1 وكسب السيتي 3 نقاط هامة في مشوار حفاظه على اللقب، وقد ضمن هذا الفوز للسيتي الانفراد في صدارة ترتيب الدوري بعد 11 جولة برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني (مؤقتا) والذي تعادل بدوره أمام أرسنال بهدف لكل طرف في ذات الجولة، في حين توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة رقم 7.