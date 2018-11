من الكرسي المتحرك إلى أعالي القمم.. سعودية تتحدى الإعاقة

View this post on Instagram

سوسن عبدالله.. رغم المشكلة الصحية التي أصيبت بها في الدماغ قبل سبعة أعوام والتي أدت إلى فقدان الذاكرة وضعف الجزء الأيمن، إلا أن إصرارها لم يمنعها من كسر حدودها، وصعود عدة قمم في السعودية، و الآن تشارك في سباق پاراتراياثالون 2018 والذي يحمل عدة تحديات من ضمنها قطع مسافة 112 ميل على الدراجة.. وقد أنهت مشاركتها بنجاح وذلك دعما لمرضى الباركنسون.. حاليا تعمل سوسن على مبادرة جديدة لنشر الوعي عن سرطان الثدي