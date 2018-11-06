صراع التأهل والفرصة الأخيرة.. مواجهات "نارية" في دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدأ العد التنازلي لختام دور المجموعات في البطولة الأوروبية الأم عندما يسدل الستار الثلاثاء على منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة نارية.

وتكمن أهم مواجهات الجولة في لقاء المجموعة الثانية الذي سيجمع إنتر ميلان الإيطالي بضيفه برشلونة الإسباني على ملعب "سان سيرو"، ورغم تفوق برشلونة على الفريق الإيطالي في لقاء الجولة الثالثة بهدفين نظيفين إلا أن الإنتر يدخل مباراته متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وقوة دفاعاته ويعلم أن فوزه على برشلونة سيضمن له مقعدا في دور الـ16 في حال تعادل توتنهام الإنجليزي مع بي اس في الهولندي في اللقاء الآخر للمجموعة.

بالمقابل، حقق برشلونة إلى الآن العلامة الكاملة في دور المجموعات وكسب 9 نقاط من 3 مباريات وفوزه اليوم يضمن له التأهل المباشر لدور الـ16 كما أثبت النادي الإسباني علو كعبه حتى عند غياب ميسي الذي ابتعد مؤخرا بداعي الإصابة.

ويحمل برشلونة في جعبته 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية يأتي خلفه إنتر ميلان بـ6 نقاط ويحل كل من توتنهام وآيندهوفن، ثالثا ورابعا على التوالي، فيحمل كل واحد منهما نقطة وحيدة، ويتفوق الـ"سبرز" بفارق الأهداف.

وفي المجموعة الأولى يتوجه بوروسيا دورتموند الألماني لملاقاة الجريح أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة "ثأرية" لأتلتيكو بعد خسارته في الجولة الماضية برباعية بيضاء، ويحتاج أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني للفوز إذا ما أرادوا العبور لدور الـ16 بشرط تعادل الطرفين الآخرين في المجموعة كلوب بروج البلجيكي وموناكو الفرنسي.

بالمقابل بوروسيا دورتموند المتألق هذا الموسم لم يخسر إلى الآن في أي من البطولات التي يشارك بها، ويعلم أن فوزه الثلاثاء سيضمن له العبور المباشر لدور 16 أوروبيا فلديه 9 نقاط من 3 مباريات ولم تستقبل شباكه أي هدف بعد، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو في حين كلوب بروج وموناكو فلدى كل منهما نقطة واحدة في المجموعة.

أما المجموعة الثالثة فتبقى الاحتمالات فيها مفتوحة لما تبقى من مباريات إذ يطير ليفربول الإنجليزي متصدر المجموعة بـ6 نقاط لملاقاة سرفينا زفيزدا الصربي متذيل المجموعة بنقطة وحيدة، وفي اللقاء الآخر يستقبل نابولي الإيطالي ثاني المجموعة بـ5 نقاط ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ثالث المجموعة بـ4 نقاط في ملعب "سان باولو" بعد تعادلهما في الجولة الـ3 بهدفين لكل، ويأمل أبناء العاصمة الفرنسية في خطف انتصار ثمين من أنياب نابولي العنيد على أرضه فيما يطمح الأخير بأن يخرج ضيفه الفرنسي مهزوما.