دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني إلى ملعب سان باولو، ملعب نادي نابولي الذي لعب في صفوفه لمدة 3 مواسم، إذ يتواجه الفريقان الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بالمقابل، يواجه مدرب نابولي، الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، ناديه القديم للمرة الثانية خلال أسبوعين، إذ تقابل الفريقان في الجولة الثالثة من البطولة القارية في العاصمة الفرنسية باريس يوم في الـ24 من أكتوبر/تشرين أول الماضي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لكل طرف.

ويعود كافاني إلى سان باولو لأول مرة منذ رحيله عن صفوف نابولي في عام 2013 للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن غير المؤكد مشاركة كافاني في لقاء نابولي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ قبل 11 يوما.

ولم يشارك اللاعب الأوروغوياني في آخر مباراتين مع فريقه الفرنسي أمام مارسيليا وليل على التوالي، لكن مدرب أمراء باريس، الألماني توماس توخيل، أكد حضور كافاني مع بعثة الفريق المغادرة إلى نابولي ومشاركة الأوروغوياني في التدريبات دون التأكيد على تواجده ضمن التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الثلاثاء.

ويقبع باريس سان جيرمان في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خلف نابولي الثاني بنقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول الإنجليزي متصدر المجموعة والذي سيقابل بدوره سرفينا زفيزدا الصربي الثلاثاء أيضا.