الاتحاد المصري يعلن موقفه من عقوبات الأهلي ويطالب بـ"عدم ضياع الحقوق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعمه للنادي الأهلي بعد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعته بالترجي التونسي الجمعة الماضي.

ونشر الاتحاد المصري بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عبر فيه عن "دعمه الكامل" للأهلي في وجه العقوبات المفروضة عليه من قبل الكاف.

وكشف الاتحاد عن توجيه خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي طالبه فيه بمراجعة العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط لديه على النادي المصري "تثبيتا لمبدأ عدم ضياع الحقوق".

وأكد الاتحاد المصري أن الأهلي وجماهيره سعوا لاستقبال الترجي التونسي بأفضل طريقة عندما جاء الفريق إلى مصر لخوض لقاء الذهاب، وعبر عن ثقته بأن التونسيين سيستقبلون فريق القلعة الحمراء وجماهيره بنفس الطريقة.

بدوره، كان الأهلي قد نشر بيانا، الثلاثاء، عبر فيه عن اعتراضه على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي على لاعبه المغربي، وليد أزارو، بإيقافه لمباراتين، مشيرا إلى أنه لم يقم بأي تصرف يستحق العقوبة ولم يدنه حكم المباراة أو ينذره، ونوّه إلى أنه تمت محاسبته على تمزيق قميصه خلال المباراة.

أما بشأن الغرامة التي فرضت على النادي، فأكد الأهلي عدم صدور أي تصرف من قبل اللاعبين أو الكادر الفني أو الجماهير يستحق فرض هذه الغرامة، كما أبدى اعتراضه على استدعاء مدربه لجلسة استماع واعتبر هذا الأمر "غير مفهوم".

يذكر أن الأهلي سيواجه الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب "رادس" بتونس، بعد أن نجح في خطف فوز ثمين في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليقترب من تحقيق اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.