مفاجأة من العيار الثقيل.. النجم الأحمر يهزم ليفربول في صربيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فجر فريق النجم الأحمر الصربي مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على وصيف الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ليفربول، بهدفين نظيفين، لتستعيد جماهيره شيئا من أمجاد الماضي.

فعلى أرضية ملعب "رايكو ميتيتش"، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 22 عبر ميلان بافكوف، الذي عاد وسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول ليفربول تعويض تأخره، وشكل عددا من الفرص الخطرة على مرمى الفريق الصربي، إلا أنه فشل بالتسجيل، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة شوطها الأول.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الصربي إلى نقطته الرابعة متساويا مع باريس سان جيرمان، الذي يواجه نابولي في وقت لاحق الثلاثاء، في حين تجمد رصيد ليفربول عند النقطة السادسة لتصبح صدارته مهددة من قبل نابولي وسان جيرمان.

بدوره، تلقى موناكو هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة، من كلوب بروج البلجيكي، ليزداد وضع المدرب الفرنسي تييري هنري تعقيدا، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز منذ استلامه الدفة الفنية لفريق الإمارة.