بعد تضارب الأنباء عن استدعائه.. ميسي يصل مع برشلونة إلى ميلان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع بعثة نادي برشلونة الإسباني المتجهة نحو مدينة ميلان الإيطالية لملاقاة نادي إنتر ميلان في المرحلة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

ومن غير المؤكد بعد مشاركة ميسي من عدمها في لقاء "سان سيرو" خاصة بعد الإصابة التي ألمّت به في المرفق يوم الـ 20 من أكتوبر/تشرين أول الماضي خلال مباراة الـ "بلوغرانا" أمام إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني وبالتالي ابتعاده عن الملاعب منذ إصابته تلك.

وغاب "البرغوث" عن لقائي الدوري أمام غريم فريقه اللدود ريال مدريد في الكلاسيكو وأمام رايو فاليكانو في الجولة الـ 11، وأوروبيا أمام إنتر ميلان في الجولة الثالثة لدور المجموعات الشهر الماضي.

ويدخل إنتر ميلان المنتشي بفوزه السابع على التوالي في الـ "كالتشيو" لقاء الثلاثاء على أمل رد اعتباره بعد خسارته أمام الكتلان في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين، وفي حال حقق الـ "نيراتزوري" الفوز أمام برشلونة فإنه يتأهل عن المجموعة الثانية إلى دور الـ 16 بشرط أن ينتهي لقاء توتنهام الإنجليزي مع بي إس في أيندهوفن الهولندي بالتعادل.

يعلم برشلونة جيدا أن رحلته إلى ميلان في حال كُتب لها النجاح فإنها ستضمن له بطاقة العبور مباشرة إلى دور الـ 16، إذ يحمل برشلونة في جعبته 9 نقاط من 3 مباريات في المجموعة الثانية لدور المجموعات ويتبعه إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم توتنهام وبي إس في أيندهوفن، إذ يحمل كل منهما نقطة واحدة في رصيده.