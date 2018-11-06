تركي آل الشيخ يتوعد صحيفة سعودية بسبب الحكم فهد المرداسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توعد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، صحيفة الوطن السعودية، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة"، بعد نشرها خبرا يفيد بتبرئة الحكم السعودي الموقوف فهد المرداسي من التهم المنسوبة له.

ورد آل الشيخ على تغريدة للصحيفة قدمت فيها اعتذارها عن نشر خبر غير صحيح، قائلا: "الخبر فيه إساءة لهيئة الرياضة وللنيابة العامة سنتخذ الإجراءات اللازمة".

ونشر رئيس هيئة الرياضة تغريدة نفى فيها صحة الأنباء التي تحدثت عن تبرئة المرداسي قائلا: "لتوضيح المرداسي مدان... ولا مكان لمدان في التحكيم... لا اعرف سبب الاشاعة لكن من الواضح ان هناك من يصطاد في الماء العكر !".

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: "المسألة أكبر من مجرد اعتذار ويتم نشره وينتهي الأمر، هناك ضرر حصل وهناك إيهام للقارئ من خلال التعدي على النيابة العامة واستخدامها لإضفاء مصداقية على خبر مكذوب كهذا".

وكانت قد نشرت الصحيفة خبرا عاجلا أعلنت فيه براء الحكم السعودي وإغلاق القضية والسماح له بمزاولة مهنته مجددا، ووضعت وسم "النيابة العامة" في نهاية التغريدة قبل أن تقوم بحذفها.

وتم إيقاف المرداسي في مايو/أيار الماضي، بعد إدانته بالأدلة بطلب تلقي رشوة نظير مساعدة نادي الاتحاد بالفوز على الفيصلي في نهائي كأس الملك.