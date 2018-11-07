إنتر ميلان يخطف تعادلا "قاتلا" من برشلونة ويحرمه من ضمان التأهل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل برشلونة مع مضيفه إنتر ميلان بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان، وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة باريس سان جيرمان ونابولي.

ففي المباراة الأولى، سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول وكان قريبا من تسجيل الأهداف في أكثر من مناسبة لكن مهاجموه فشلوا باستغلال الفرص السانحة.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الفريق الكتالوني، حتى دخل البديل البرازيلي، مالكوم دي أولفييرا، وسجل هدف التقدم عند الدقيقة 82، قبل أن يتعادل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

وبهذه النتيجة حافظ برشلونة على صدارته للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، في حين جاء إنتر ثانيا برصيد سبع نقاط وجاء توتنهام ثالثا برصيد 4 نقاط، وبي إس في آيندهوفن بنقطة واحدة.

بدوره، تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه نابولي بهدف لمثله، إذ تقدم الفريق الباريسي عبر الإسباني خوان بيرنات، قبل أن يتعادل نابولي عبر الإيطالي لورينزو إنسيني.

وحافظ ليفربول على صدارته لهذه المجموعة، برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن نابولي ووصل باريس سان جيرمان إلى نقطته رقم 5 في المركز الثاني.

وفي بقية المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، وتغلب شالكة الألماني على جلطة سراي التركي بنفس النتيجة، وتغلب بورتو البرتغالي على لوكوموتيف موسكو الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.