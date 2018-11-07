مصممة تمثال محمد صلاح: بطلنا كلمني.. وهذا ما طلبه مني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "أنا فرحانة جدا".. بهذه الكلمات تحدثت الفتاة المصرية مي عبدالله، مصممة تمثال نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي ثار الجدل حوله بعد وضعه في منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مؤخرا.

سبب فرحة مي يعود إلى مكالمة هاتفية أجراها صلاح معها، وفقا لما كشفت عنه في صفحتها على موقع "فيسبوك"، موضحة: "لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيا اتصل بي الآن وشجعني جدا، وقال لي أنت فنانة شاطرة، وأنا دخلت صفحتك وشُفت شغلك كله وعجبني جدا"، وفق قولها.

وأضافت: "طلب مني عدم الالتفات للتعليقات السلبية"، مضيفة في معرض حديثها عما قاله لها: "إني هبقى فنانة كبيرة جدا وعالمية"، حسب تعبيرها.

واختتمت كلامها، بقولها إن صلاح "طلب مني إني آخد وقتي في عمل تمثال جديد له ليضعه في منزله".

وفجر تمثال محمد صلاح موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أزيح الستار عنه في مدينة شرم الشيخ المصرية، إذ تم الكشف عنه خلال فعاليات منتدى شباب العالم.