مواجهات قوية في دوري الأبطال.. وجميع الاحتمالات مفتوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتدم منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بمواجهات هامة تحدد مسار بعض الأندية في مشوارها نحو دور الـ16 في البطولة الأوروبية الأم.

وتكمن أهم المواجهات في لقاء يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في تورينو في مباراة رد اعتبار بالنسبة للشياطين الحمر الذين خسروا في معقلهم في الجولة الماضية على يدي الطليان بهدف الأرجنتيني باولو ديبالا.

وستكون مهمة يونايتد أصعب في إيطاليا إذ أن صاحب الأرض شرس على ملعبه وأحرز العلامة الكاملة أوروبيا ولم يسجل أي خسارة إلى الآن محليا في 11 مباراة وسيدخل بكامل ترسانته الهجومية لضمان بطاقة العبور لدور الـ16 في لقاء مانشستر يونايتد الذي يفتقد خدمات مهاجمه الصريح البلجيكي روميلو لوكاكو بداعي الإصابة.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاط بفارق 3 نقاط عن يونايتد ثاني الترتيب، وفي اللقاء الثاني لذات المجموعة يستقبل فالنسيا الإسباني ثالث الترتيب بنقطتين ضيفه يونغ بويز السويسري متذيل المجموعة برصيد نقطة.

وفي المجموعة الخامسة يحل آيك أثينا اليوناني ضيفا على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ الألماني بعد أن خسر اليونانيون على أرضهم قبل نحو أسبوعين أمام النادي البافاري بهدفين نظيفين، وسيكون فوز أيك أثينا على مضيفه الفرصة الأخيرة له للبقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي العبور لدور الـ16 عن مجموعته الأوروبية

ويقبع النادي اليوناني في ذيل المجموعة بدون نقاط فيما يحمل بايرن 7 نقاط من فوزين وتعادل في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أياكس أمستردام الهولندي متصدر المجموعة والذي يحل ضيفا بدوره على بنفيكا البرتغالي ثالث الترتيب برصيد 3 نقاط.

فيما يتصدر المجموعة السادسة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 6 نقاط وسيستقبل رابع الترتيب شاختار دونيتسك الأوكراني الذي يحمل نقطتين في جعبته، ويجمع لقاء المجموعة الآخر كلا من ليون الفرنسي ولديه 5 نقاط وهوفنهايم الألماني ولديه نقطتين من تعادلين.

وأخيرا في المجموعة السابعة يتساوى روما الإيطالي وريال مدريد الإسباني بعدد النقاط، إذ يملك كل منهما 6 نقاط مع فارق الأهداف الذي يصب في مصلحة روما، ويأتي سسكا موسكو الروسي في المركز الثالث بأربع نقاط وفيكتوريا بلزن التشيكي رابعا بنقطة واحدة.

وسيحاول ريال مدريد تأكيد تفوقه على النادي التشيكي عندما يطير لملاقاته من أجل كسب 3 نقاط تساعده في تكملة مشواره الأوروبي، فيما يطمح روما بالخروج بنتيجة إيجابية من موسكو للحفاظ على آماله في البقاء في البطولة.