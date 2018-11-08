محرز مرشح لجائزة "الأفضل" بعد تألقه في الجولة الرابعة لأبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عن استحقاق وجدارة تم وضع اسم النجم الجزائري رياض محرز على لائحة المرشحين لنيل جائزة اللاعب الأفضل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إسهاماته الكثيرة التي قدمها لفريقه مانشستر سيتي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء.

وانتهى لقاء الفريقين في ملعب الاتحاد باكتساح السيتي لضيفه الأوكراني بسداسية نظيفة، وكان للجناح الجزائري الفضل الكبير في تحقيق هذه النتيجة العريضة، فقد صنع هدفين وسجل هدفا وخلق 3 فرص وسدد 3 مرات، وكل الأرقام التي حققها في تلك المباراة تؤكد أحقيته في التواجد بين اللاعبين الأفضل عن هذه الجولة.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن، الثلاثاء، عن اختياره للاعب شهر أكتوبر الماضي وهو رياض محرز الذي فاز في التصويت بنسبة 59%، إذ أحرز محرز 4 أهداف إلى الآن في الدوري منذ انضمامه للنادي السماوي في الصيف الماضي بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.