دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل بوروسيا دورتموند غريمه بايرن ميونخ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الألماني لكرة القدم في "كلاسيكو ألمانيا".

ويأمل صاحب الأرض في تأكيد صدارته والابتعاد بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه في جدول ترتيب البوندسليغا، إذ يحمل دورتموند في جعبته 24 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث بايرن ميونخ.

ولم يخسر دورتموند إلى الآن في الدوري إذ فاز في 7 مباريات وتعادل في 3، فيما تعرض لهزيمته الأولى هذا الموسم، أوروبيا، عندما خسر لقاءه الأخير أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في الجولة الـ4 من دور المجموعات.

وقد يتعرض الفريق لصفعة قوية في حال تأكد غياب حارس مرماه السويسري رومان بوركي بداعي الإصابة قبيل انطلاقة الكلاسيكو.

أما بايرن ميونخ فقد تفوق خارج ملعبه هذا الموسم في 4 مباريات من أصل 5 عندما خسر في ملعب هيرتا برلين، ورغم أنه يحتل المركز الثالث محليا برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين وخسارتين، إلا أنه سيدخل لقاء الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في 4 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في كافة المسابقات.

وسيقدم النادي البافاري كل ما في جعبته في كلاسيكو السبت خاصة وأنه يعلم أن هزيمته قد تجعله يتراجع مركزين على سلم الترتيب العام، الأمر الذي قد يضع مدرب الفريق نيكو كوفاتش الذي يخوض كلاسيكو ألمانيا لأول مرة في تاريخه، في ورطة ويوجه سهام الانتقاد نحوه من قبل إدارة الفريق وجماهيره.