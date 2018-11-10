الترجي يقلب الطاولة على الأهلي ويحقق نجمته الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توّج فريق الترجي الرياضي التونسي بطلا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تفوقه على النادي الأهلي المصري في نهائي البطولة بأربعة أهداف لثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فرغم خسارة الترجي في ذهاب النهائي بثلاثة أهداف لواحد إلا أن فوزهم في الإياب في الملعب الأولمبي برادس بـ3 أهداف نظيفة أهدى الفريق التونسي اللقب الإفريقي الغالي .

وانطلقت مباراة الإياب بحذر من كلا الجانبين إلى أن بدأ أصحاب الأرض بالضغط الهجومي على مرمى الضيوف ولكن بدون جدوى بعد إهدارهم لأكثر من فرصة، وفي الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول تمكن سعد بقير من ترجمة محاولات فريقه بنجاح بتسجيله الهدف الأول في الوقت القاتل.

وفي الشوط الثاني دخل الترجي بهدوء وتوازن كبيرين وحاول إرباك حسابات الأهلي وتسجيل ثاني الأهداف، وبالفعل تحقق ذلك في الدقيقة 54 عن طريق سعد بقير أيضا.

ووسط محاولات خجولة من الأهلي للعودة بالنتيجة، استمر صاحب الأرض في مساعيه لمضاعفة الغلة ونجح في تحقيق ذلك في الدقيقة 86 بواسطة أنيس البدري لينتهي لقاء الإياب بهذه النتيجة.

وبهذا يحرز الترجي لقب بطولة دوري الأبطال لعام 2018 عن القارة السمراء ويتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر /كانون أول المقبل.