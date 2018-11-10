وزير الرياضة بإيران: من حق الفرق الإيرانية استضافة فرق سعودية

على رأسها كرة القدم.. هذه أشهر الرياضات في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الرياضة الإيراني، مسعود سلطاني فر، إن من حق الفرق الإيرانية استضافة نظيراتها السعودية لافتا إلى أهمية فصل الرياضة عن القضايا السياسية.

جاء ذلك في لقاء للوزير الإيراني مع رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الرياضة وخاصة كرة القدم حلقة وصل بين الامم والشعوب ورسالة سلام وصداقة بينها.. وأن الكرة الايرانية حصدت نجاحات في جميع الفئات فضلا عن حضورها المميز في نهائيات كأس العالم معربا عن سعادته لدعم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لها".

وأضاف: "الكرة الاسيوية نبضها في إيران"، معربا عن شكره وتقديره لتعاون رئيس الاتحاد في تطويرها وتنميتها وخاصة المساعي التي يبذلها لتطوير الاندية الاسيوية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى جهود بلاده في هذا المجال، حيث قال: "بذلنا جهودا ليكون ملعب ازادي في طهران على احسن ما يمكن ونحن اليوم سعداء باستضافة المباراة النهائية لأبطال الاندية الاسيوية".