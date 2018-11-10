فارسة إسرائيلية تحقق المركز الثاني في بطولة لقفز الحواجز في الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حققت فارسة إسرائيلية تدعى دانييل غولدشتاين، المركز الثاني في بطولة لقفز الحواجز في العاصمة القطرية، الدوحة، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، "إسرائيل بالعربية"، على تويتر، السبت.

وهنأت الخارجية الإسرائيلية الفارسة قائلة في تغريدة: "الفارسة الإسرائيلية دانييل غولدشتاين حصلت على المركز الثاني في منافسات بطولة لقفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة، مبروك للفارسة البارزة غولدشتاين".

بدوره، كان قد قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، إن بطولة "غراند سلام" للجودو ستقام في إسرائيل بمشاركة عدد من الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

وأشار جندلمان إلى أنه سيتم عزف نشيد كل دولة عربية مشاركة في هذه البطولة، ورفع علمها، معتبرا ذلك "إنجازا عظيما" لإسرائيل ولرياضة الجودو فيها.