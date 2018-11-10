ديربي مانشستر.. اليونايتد لتصحيح المسار والسيتي للابتعاد أكثر بالصدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل مانشستر سيتي جاره اللدود مانشستر يونايتد في "ديربي مانشستر" الشهير، الأحد، ضمن لقاءات الجولة ااـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل صاحب الدار في تأكيد تفوقه محليا والذهاب بعيدا في صدارة ترتيب الدوري إذ لم يخسر إلى الآن بعدَ 11 جولة، حاصدا 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين

ولم يتلق الفريق السماوي هزيمة منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحقق الفوز في آخر 6 مواجهات في كافة المسابقات كان آخرها اكتساح شاختار دونيتسك الأوكراني بسداسية بيضاء في دوري الأبطال.

بالمقابل، يسعى اليونايتد الذي يحتل المركز السابع على سلم الترتيب العام برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و3 خسائر، لتعديل مساره هذا الموسم ولن يجد فرصة أفضل من لقاء ملعب "الاتحاد" لبدء تحقيق ذلك، وسيدخل النادي الأحمر لقاء الديربي وهو منتش بـ3 انتصارات متتالية كان آخرها أوروبيا على أرض يوفنتوس الإيطالي بهدفين لواحد.

ورغم أن الأفضلية تصب لمصلحة السيتي في لقاء الديربي لما يقدمه النادي السماوي من أداء ونتائج منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، إلا أن الشياطين الحمر بإمكانهم إخماد المد الهجومي لأصحاب الأرض إذا ما اعتمدوا على دفاعاتهم المنظمة التي ظهرت بقوة في لقاء يوفنتوس الأخير