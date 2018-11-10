أبوتريكة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: نحتاج وقفة للعودة أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علًّق نجم النادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، على خسارة فريقه الأحمر خسارة لقب بطل دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي التونسي، الذي حسم اللقاء لصالحه، الجمعة، بمجموع 4 أعداف مقابل 3 نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وقال أبوتريكة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "فاز من يستحق، مبروك للترجي اللقب الثالث الأفريقي في عام المئوية"، مضيفا: "نادينا الحبيب الأهلي نحتاج وقفة للعودة أفضل سواء على المستوي الإداري أو الفني، والقادم أفضل إن شاء الله".

ونجح فريق الترجي التونسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الجمعة، بعد تغلبه على النادي الأهلي المصري، بثلاثة أهداف دون رد، ما يعني حرمان الفريق الأحمر من الصعود لمونديال كأس العالم للأندية الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري.

وانتهى الشوط الأول لمباراة العودة التي أقيمت في ستاد رادس بتونس بتقدم سعد بقير، لاعب فريق الترجي التونسي، بهدف في شباك الأهلي دون رد من الفريق الأحمر.

وفي الشوط الثاني، استطاع سعد بقير هز شباك النادي الأهلي في الدقيقة 54، برأسية متقنة صعبت المهمة على الفريق الأحمر، ثم نجح الفريق التونسي في تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 بقذيفة من اللاعب أنيس البدري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي في استاد الجيش بمنطقة برج العرب في محافظة الإسكندرية بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد للترجي.