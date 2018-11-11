إيفرتون ينتزع تعادلا ثمينا من تشيلسي في "ستامفورد بريدج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتزع ايفرتون تعادلا ثمينا من أرض تشيلسي بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما عشية الأحد ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الوقوف دقيقة صمت في ذكرى مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى بدأت مباراة "ستامفورد بريدج" مفتوحة من كلا الجانبين وأظهر كل منهما رغبة بالتقدم بالنتيجة، ولاحت عدة محاولات للتسجيل من هنا وهناك خلال مجريات الشوط الأول الا أن النتيجة ظلت سلبية.

واستمرت المباراة على ذات المنوال في الشوط الثاني مع أفضلية تشيلسي في تهديد مرمى الضيوف وكاد الـ"بلوز" أن يتقدموا بالنتيجة في الدقيقة الـ71 إلا أنهم حرموا من احتساب هدف لموراتا بداعي التسلل و استمر اللقاء حتى صافرة النهاية بالتعادل السلبي لينتهي اللقاء كما بدأ بدون أهداف.

وبهذا واصل تشيلسي نتائجه الإيجابية إذ لم يخسر في الدوري إلى الآن ولم يخسر على أرضه أمام "التوفيز" بعد لقاء الأحد في آخر24 مباراة في الدوري وبالتحديد منذ نوفمبر/تشرين ثاني عام 1994.

وبعد النقطة التي حصل عليها كل فريق عقب اللقاء أصبح رصيد تشيلسي 28 نقطة في المركز الثالث وبقي التوفيز تاسعا برصيد 19 نقطة.