مانشستر سيتي يعمق جراح اليونايتد ويهزمه في ديربي المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أثبت مانشستر سيتي علو كعبه على جاره اللدود مانشستر يونايتد في "ديربي المدينة" وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء استاد الاتحاد الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الـ12 للبطولة المحلية.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع خاصة من جانب السيتي الذي تقدم هجوميا ليسجل هدف السبق في الدقيقة 12 من عمر المباراة بواسطة الإسباني ديفيد سيلفا، واستمر المواطنون بالضغط الهجومي على ضيوفهم وهددوا مرماهم في أكثر من مناسبة ولكن النتيجة ظلت على حالها في ظل التكتل الدفاعي للاعبي الشياطين الحمر.

وفي الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض بهدف جميل لسيرجيو أغويرو في الدقيقة 48، ولم يشهد اللقاء أي خطورة تهديفية من جانب الفريق الأحمر إلى أن دخل البلجيكي روميلو لوكاكو أرضية الملعب كبديل في الدقيقة 56.

تحصل اليونايتد على ركلة جزاء بعد خروج خشن لحارس السيتي على لوكاكو في منطقة العمليات، ليقوم أنتوني مارسيال بتنفيذ الركلة بنجاح ويتمكن من تقليص النتيجة لصالح فريقه مانشستر يونايتد.

واستمرت سيطرة السيتي على مجريات اللعب، حتى بعد أن حاول مدرب يونايتد جوزيه مورينهو تعزيز خطه الهجومي بإشراك أليكسس سانشيز وخوان ماتا في الدقائق العشرين الأخيرة إلا أن فريقه فشل في تعديل النتيجة، بل ضاعف السيتي الغلة بإحرازه ثالث الأهداف في الدقيقة 86 عن طريق إيلكاي غوندوغان.

وبهذا يحقق السيتي فوزه الأول على ملعبه الاتحاد أمام يونايتد منذ نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2014، ويكون الفريق السماوي بعد تفوقه في ديربي مانشستر الأحد قد استرجع صدارته التي خطفها ليفربول مؤقتا ليستعيد صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، في المقابل فإن تعثر مانشستر يونايتد أبقاه بنفس رصيده السابق 20 نقطة في المركز الـ8 ليخسر فرصة الاقتراب أكثر من مربع الكبار.