تركي آل الشيخ يمازح محمد صلاح بسبب أغنية "برج الحوت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مازح رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، بعد أن نشر الأخير مقطع فيديو كان يستمع فيه إلى أغنية "برج الحوت"، والتي كتب كلماتها آل الشيخ.

ونشر آل الشيخ دعابة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إذ شارك متابعيه فيديو صلاح الذي كان برفقة زميله بالفريق، الكرواتي ديان لوفرين، وكتب فوق الفيديو: "أبو صلاح عاوزين حقوق الأغنية".

ابوصلاح عاوزين حقوق الاغنية 😎😇🤣 Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Sunday, November 11, 2018

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية كلمات أغنية "أجمل عيون" والمعروفة بـ"برج الحوت"، والتي غناها الفنان المصري عمرو دياب.

يذكر أن صلاح كان قد قاد فريقه لفوز على فولهام، الأحد، بعد أن سجل هدفا في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين لـ"الريدز"، ليسجل هدفه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي ويهدي ليفربول صدارة مؤقتة.