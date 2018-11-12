الحصان والدجاجة.. تسميات أطلقت على بوكا جونيورز وريفربليت فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هناك علاقة تجمع بين العملاقين الأرجنتينيين، بوكا جونيورز وريفربليت، وقد أطلقت الجماهير على هذين الفريقين ألقابا كـ"الدجاجة" و"الحصان"، فما الدلالات التي تحملها هذه التسميات.

الدجاج أو "لاس غاييناس" كما تلفظ باللغة الإسبانية، هو لقب أطلقه مشجعو بوكا جونيورز على النادي الغريم ريفربليت، بعد غيابه عن منصات التتويج في الدوري بين عامي 1957 و1975.

وقد استخدم هذا اللفظ للمرة الأولى في عام 1966 خلال المباراة التي خسرها ريفربليت أمام بوكا بهدفين لأربعة بعد أن كان متقدما عليه بهدفين نظيفين.

بالمقابل، أطلق مشجعو ريفربليت على بوكا جونيورز لقب روث الأحصنة أو باللاتينية "بوستيروس"، لأن ملعب البوكا الكائن في أحد الضواحي الفقيرة في مدينة لا بوكا كان يصدر منه رائحة كريهة.

وقد التقى الفريقان مساء الأحد في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، على أرضية ملعب "لا بونبونيرا"، أرض البوكا، وخطف ريفربليت تعادلا ثمينا بهدفين لمثلهما ليسهل على نفسه مهمة حسم اللقب في مباراة العودة.

يذكر أن الفريقين العريقين في الأرجنتيني يلتقيان للمرة الأولى في نهائي البطولة الأكبر على مستوى القارة اللاتينية، وهو ما يجعل لهذه المباراة طابعا خاصا.