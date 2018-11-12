ريفربليت يخطف تعادلا ثمينا من بوكا جونيورز في الـ"سوبر كلاسيكو"

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نشر الأحد ، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل الغريمان التقليديان والفريقان الأكبر في الأرجنتين، بوكا جونيورز وريفربليت، بهدفين لمثلهما في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس.

فعلى أرضية ملعب "لا بونبونيرا"، تقدم البوكا عند الدقيقة 34 عبر رامون أبيلا قبل أن يتعادل الضيوف عبر لوكاس براتو، بعد ذلك بدقيقتين، ويضيف ماريو بينيديتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني خطف ريفربليت هدفا ثمينا سجله كارلوس إيسكويردوس بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

وكان ريفربليت الرابح الأكبر من مباراة الذهاب، إذ سيدخل مباراة الإياب بفرص التعادل سلبيا أو إيجابيا بهدف لمثله أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب الأغلى في أمريكا الجنوبية.