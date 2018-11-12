ميدو يرشح 4 حراس لمنتخب مصر: تخوفت من الأزمة بعد اعتزال الحضري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رشَّح أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، 4 حراس للانضمام إلى صفوف فريق بلاده، الإثنين، مبديا تخوفه حاليا بعد اعتزال "السد العالي" عصام الحضري، أكبر حارس مرمى في تاريخ منافسات كأس العالم بعد مشاركته في مونديال روسيا 2018.

وقال ميدو، في حسابه على موقع "تويتر": "دائما كنت متخوفا من أزمة حراسة المرمى في مصر بعد اعتزال الحضري، وكنت متوسما خيرا في أحمد الشناوي ولكنه تعطل، وتوسمت خيرا في محمد الشناوي بعد كأس العالم، وتوقعت أن ينفجر بعد البطولة ولكن تراجع مستواه!!".

وتحدث ميدو عن محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، ومحمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك، وعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي أحمد عادل عبدالمنعم حارس فريق المقاصة.

وأوضح ميدو: "عواد أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي، وهو دوري قوي جدا يضم حراس مميزين، وجنش يقدم مستويات كبيرة جدا مع الزمالك، ومستواه يتطور وعنده ثقه كبيرة جدا قي نفسه لا تخاف عليه في المباريات الكبيرة، وعامر في رأيي أفضل حارس في الدوري المصري الآن".

واختتم ميدو: "واحد من الحراس المميزين أيضا هذا الموسم هو أحمد عادل عبدالمنعم يقدم موسما كبيرا مع المقاصة.. في ظل وجود أزمه حقيقية تستحق كل هذه الأسماء الفرصة.. منتخب مصر"، حسب تعبيره.