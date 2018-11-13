بعد استقدامه من روما.. أليسون يتألق مع ليفربول ويسجل أرقاما جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد حارس مرمى ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر أحد أهم أسباب توهج "الريدز" هذا الموسم إذ حافظ الدولي البرازيلي على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 12 مباراة خاضها الفريق في البريميرليغ هذا الموسم.

ولم تستقبل شباك ليفربول سوى 5 أهداف بفضل حارسه المتألق بيكر الذي كلف خزينة النادي منذ استقدامه في الصيف الفائت من نادي روما الإيطالي 65 مليون جنيه استرليني في أغلى صفقة لحارس مرمى في التاريخ حينها قبل تعاقد تشيلسي مع الحارس كيبا أريزابالاغا بـ71 مليون جنيه استرليني.



وتمكن الحارس البرازيلي من الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مناسبات هذا الموسم في البريميرليغ أمام كل من ويستهام يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون وساوثهامبتون ومانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون وأخيرا فولهام في الجولة الماضية وإذا ما واصل بيكر أداءه على ذات الوتيرة فإن حظوظ فريقه في المنافسة على البطولات المختلفة هذا الموسم ستتضاعف.



ويحتل ليفربول الذي لم يخسر بعد محليا في مركز الوصافة على جدول الترتيب العام برصيد 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، ومتقدما على تشيلسي الثالث بنقطتين وتوتنهام رابع الترتيب بـ3 نقاط