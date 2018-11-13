معاناة مانشستر يونايتد تنعكس على أرقام دي خيا في الدوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعاني الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من تراجع في النتائج والمردود الذي يقدمه مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم، إذ استقبلت شباكه عديد الأهداف خلال 12 جولة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

في مقارنة الأرقام التي حققها دي خيا هذا الموسم، مع أرقامه الموسمين الماضيين نجد أن الحارس الإسباني فشل في الذود عن مرماه في مرات عديدة هذا الموسم في الـ"بريميرليغ"، إذ استقبلت شباكه 21 هدفا خلال 12 جولة فقط.

واستقبلت شباك دي حيا في الموسم الماضي 2017/2018 28 هدفا خلال جولات الموسم كاملة والتي يصل عددها إلى 38 جولة، وفي العام الذي سبقه في موسم 2016/2017 فشل دي خيا في الدفاع عن عرينه في 29 مناسبة فقط خلال الموسم كاملا.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن على سلم الترتيب العام بعد خسارته الأخيرة في ديربي المدينة في قمة مواجهات المرحلة الـ12 من عمر الدوري المحلي ويجمل في جعبته 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، وسجل الشياطين الحمر 20 هدفا إلى الآن في البريميرلسغ فيما استقبلت شباكه 21 هدفا كما ذُكر آنفا.