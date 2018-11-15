دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد النائب بالبرلمان الكويتي، وليد الطبطبائي، مباراة ودية تجمع بين منتخب بلاده والمنتخب السوري الذي وصفه بـ"منتخب البراميل"، متمنيا إلغاء هذه المباراة.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: "منتخب البراميل ﷲ لا يحييكم ..اتمنى إلغاء هذه المباراة الودية مع هذا النظام المجرم".

تغريدة الطبطبائي جاءت في تعليق على منشور للجنة الرياضية السورية، دعت فيها أبناء الجالية السورية في الكويت لمتابعة المباراة الودية التي ستقام في الـ20 من الشهر الجاري على ملعب نادي النصر الرياضي.

ولفت منشور اللجنة الرياضية السورية إلى أن هذه المباراة هي بمناسبة اعتزال لاعب منتخب الكويت، صالح البريكي، مؤكدة على أهمية اللقاء باعتباره استعدادا للمنتخب السورية لنهائيات أمم آسيا 2019 في الإمارات.